Calciomercato, la Victoria Marra cala il poker

La Victoria Marra a pochi giorni dalla chiusura dei trasferimenti ha comunicato di aver completato la propria rosa e provveduto al tesseramento di ben quattro calciatori. Si tratta di Luca Aufiero, centrocampista ex Terzigno; Antonio Galasso, esterno alto proveniente dal Sant’Antonio Abate; Raffaele Ferrara, difensore ex Poggiomarino; e Marco Giammetta, esterno d’attacco trasferitosi dalla Pro Sangiorgese. Con questi calciatori, ingaggiato grazie al lavoro certosino svolto dal direttore sportivo Peppe Raiola, la rosa messa a disposizione di mister Liguori è stata completata. Per adesso però, sul sodalizio pesano ancora le squalifiche dopo la rissa venutasi a creare nel match con il San Sebastiano. Proprio lunedì prossimo, 8 novembre, ci sarà l’audizione in merito al ricorso presentato del club, che spera in una riduzione della sanzione sia per i tecnici che per il portiere Longobardi. Nel frattempo, la squadra continua a lavorare in vista della prossima gara da giocare a Striano.