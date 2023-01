Affari miei protagonista a “Casa Sanremo Invest”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Affari Miei, società di EdTech e consulenza finanziaria indipendente fondata a Torino da Davide Marciano e Maria Carrano, entrambi originari della Costa d’Amalfi, sarà protagonista a Casa Sanremo, area hospitality ufficiale della 73esima edizione del Festival. Dal 6 all’11 febbraio avrà luogo Casa Sanremo Invest, evento dedicato agli investimenti e alle innovazioni legate alla blockchain. Durante la settimana sanremese ci saranno ben quaranta interventi che spazieranno dalla corretta gestione del patrimonio ai temi di attualità economica, dal mondo degli affari a quello della finanza, da Bitcoin alla blockchain, dai “metaversi” agli NFT, dagli aspetti fiscali a quelli legali degli investimenti. Tanti gli ospiti dall’alto profilo che interverranno sul palco principale di Casa Sanremo. Tra essi si segnalano l’asset manager Fabio Scacciavillani, il CEO di Directa Sim Vincenzo Tedeschi, l’head of Linkedin Learning Italia Andrea Attanà, il giornalista del Sole 24 Ore Vito Lops, il Country Manager di Investing.com Francesco Casarella, lo youtuber Pietro Michelangeli, l’esperto fiscale de Il Sole 24 Ore Dario Deotto, il Presidente del Club degli Investitori Giancarlo Rocchietti, la fondatrice di Cryptonomist Amelia Tomasicchio, il fondatore di Decripto.org Giorgio Scura, il fondatore di Learnn Luca Mastella, l’ideatore di We Make Future Cosmano Lombardo, l’esperto in comunicazione Massimiliano Zulli (Uomo Morde Cane), i fondatori di Coinlex Stefano Capaccioli e Paolo Luigi Burlone. “Dal 2014 ci occupiamo di portare l’educazione finanziaria nella vita delle persone tramite il web - sottolinea Maria Carrano, consulente finanziario e CEO di Affari Miei - Sanremo è a nostro avviso il palcoscenico migliore per comunicare, anche a chi si mantiene distante da questo tema, l’importanza della corretta gestione del proprio patrimonio in un Paese come l’Italia che occupa i primi posti nelle classifiche mondiali relative alla ricchezza privata”. “Per la seconda volta saremo con convinzione a Sanremo - aggiunge Davide Marciano, co-fondatore di Affari Miei - perché riteniamo che la tematica finanziaria, estremamente di nicchia quando abbiamo iniziato la nostra attività, stia diventando sempre più rilevante nel quotidiano degli Italiani che, grazie alla digitalizzazione, ne stanno scoprendo le potenzialità concrete”. Dall’UNISA a Sanremo Affari Miei è un progetto nato su iniziativa di Davide Marciano e Maria Carrano, entrambi originari della Costa d’Amalfi e formatisi presso l’Università degli Studi di Salerno, pochi mesi prima del completamento del percorso universitario. Nel 2014 viene fondato il blog che, nel giro di poco tempo, diventa uno dei principali punti di riferimento del web sui temi della gestione del patrimonio. Nel 2016 a Torino nasce l’azienda nella conformazione attuale che, nel tempo, si afferma come uno dei principali progetti EdTech e di consulenza finanziaria nativi digitali del nostro Paese. Proprio grazie all’enorme potenziale della rete Affari Miei ha permesso a milioni di lettori e migliaia di clienti di migliorare la gestione delle proprie finanze avviando moltissimi, in maniera pionieristica, al self-direct investing che è già realtà negli Stati Uniti. Oggi Affari Miei, oltre ad una nutrita base di clienti, aggrega centinaia di migliaia di iscritti tra newsletter, gruppo Facebook, Youtube e Podcast ed il blog viene visitato ogni anno da oltre tre milioni di utenti.