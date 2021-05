Centro Europe Direct: domani la conferenza di presentazione

Domani 8 maggio, in occasione della Festa dell'Europa, si terrà la conferenza stampa di apertura del Centro Europe Direct di Salerno. Il centro sarà presentato presso la sede della Fondazione Carisal in via Bastioni 14/16 a Salerno.

L'iniziativa

L'iniziativa, presentata dal Gruppo Unico costituito da Moby Dick ETS (soggetto Capofila), Fondazione Carisal, Comune di Salerno, Università degli Studi di Salerno e Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (Partner associati), è stata valutata positivamente dalla Commissione Europea, tramite la sua Rappresentanza in Italia, in risposta all’invito a presentare proposte per la selezione di partner ai fini della gestione dei centri Europe Durect per il periodo 2021-2025.

Alla presentazione parteciperannno il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, il presidente di Moby Dick ETS, Francesco Piemonte, il presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, il rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia e l'inorevole Piero De Luca.