Fondi di coesione, De Luca: "Il Consiglio di Stato non ha dato ragione al Governo"

"Sui fondi di coesione il Consiglio di Stato non ha dato ragione al Governo. Ha sospeso i termini, che è una cosa diversa”.E’ questa l’opinione del governatore della Campania Vincenzo De Luca che, oggi, a margine dell’inaugurazione dei nuovo Parco Mercatello a Salerno, è tornato a parlare della sentenza di ieri.

Il commento

Il presidente della Regione, sollecitato dai giornalisti, ha chiarito: “Ha detto che intanto era competente il Tar della Campania e poi ha detto 'Prendiamoci altri due mesi per fare gli approfondimenti'. Quindi hanno rinviato l'udienza di merito alla settimana dopo le elezioni europee, casualmente. Noi abbiamo già chiesto di anticipare la discussione di merito almeno di un mese perché questo ritardo provocato dal Ministero e dal Governo nazionale sta mettendo in crisi i comuni, la programmazione culturale, gli interventi per viabilità ed altro. Abbiamo interventi che attendono quei finanziamenti. Io non ho ancora capito cosa vuole il Ministero, qual è il motivo per cui non si firma l'accordo di coesione. Noi abbiamo presentato il nostro programma l'11 ottobre e non abbiamo ancora capito perché stiamo fermi".