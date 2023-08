De Luca non commenta inchiesta smart card, ma attacca il Governo: "Meloni fa sfilate, c'è buio Fitto"

Nel giorno in cui viene indagato dalla Corte dei Conti per danno erariale, il governatore della Campania Vincenzo De Luca non affronta l’argomento ma lancia un nuovo attacco al Governo nazionale. In particolare al ministro Raffaele Fitto e, anche se con toni più morbidi, nei confronti del presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Le critiche a Fitto

Prima sottolinea che la consueta diretta Fb sarà all'insegna della "perdonanza". Poi, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, prende di mira le decisioni prese dal ministro Fitto, "davvero buio fitto" e quelle del governo "che ci danno l'immagine di dilettanti allo sbaraglio". "Quello che hanno potuto fare sul reddito di cittadinanza, su responsabilità in primo luogo dell'Inps, con l'invio di un sms che teneva dentro quelli che perdevano il reddito e famiglie di povera gente, è da dilettanti allo sbaraglio e irresponsabili". Poi chiama in causa la terza rata del Pnrr: "Ad oggi non abbiamo visto un euro". "Rispetto all'avventura delle due rate, le notizie date in maniera trionfante dalla premier Meloni e dal buio Fitto sono che avevamo avuto un risultato straordinario ma i soldi ancora non li abbiamo avuti - spiega - stessa cosa per il riparto dei fondi di sviluppo e coesione. Il riparto è stato approvato ma in sede programmatica: il che vuol dire che i soldi non ci sono. Intanto sono state cancellate opere per 16 miliardi e abbiamo perso un anno appresso al buio fitto". "Sono state tagliate 50 case di comunità, ospedali di comunità. Il buio Fitto dice che recupereranno le risorse con l'articolo 20 della legge di bilancio, ma sono fondi statali. Stanno facendo il gioco delle tre carte".

La frecciata al premier

De Luca ha preso di mira anche Giorgia Meloni: “La Meloni va in giro per il mondo. Non vorrei che rimanesse solo la sfilata di moda nella quale è impegnata per ogni viaggio all'estero. La sfilata di moda va bene, tre vestiti al giorno va benissimo, come la promozione dell'eleganza italiana ma ci aspettiamo risultati concreti"."Dal punto di vista dei migranti, dopo tutte le iniziative il risultato concreto è che non abbiamo mai avuto una tale invasione di migranti fuori controllo - ha sottolineato - siamo passati dal blocco navale e dalla lotta alle mosche alla invasione. Le chiacchiere stanno a zero". "La realtà è dura da cambiare con le sfilate - ha concluso De Luca - occorre la capacità di governo".