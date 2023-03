Ravello: la prima giornata del convegno "Diritto e Bellezza"

Ha preso il via, nello splendido scenario di Ravello in Costiera Amalfitana, il convegno internazionale Diritto e Bellezza. Verso L'altrove. Oltre 150 giuristi da tutta Europa, infatti, si sono riuniti per discutere di due argomenti apparentemente slegati tra loro, eppure profondamente connessi: il Diritto e la Bellezza.

Gli interventi

Il convegno è anche occasione per ricordare il professore Antonio Palma, recentemente scomparso, che in un'intervista dichiarava: "La bellezza va coltivata e per coltivare la bellezza bisogna andare nei luoghi dove la bellezza c’è. La bellezza non è un dato estetico ma è un dato umano profondo. Il diritto è fatto per rispondere alle necessità e per i bisogni dell’uomo e noi dobbiamo trasformare i giuristi in esperti di umanità".

L'intervista al professore Fasolino

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervista al viceministro Cirielli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervista al professore Uricchio