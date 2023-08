De Luca diserta l'inaugurazione con il ministro Sangiuliano: "Regione non informata"

Nuova puntata della telenovela fra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ed il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Oggetto del contendere, in questa occasione, l’inaugurazione della mostra “Elea, la rinascita”, in programma per domani a Velia.

La nota

Nella lista di partecipanti, pubblicata anche sul sito del Ministro della Cultura, è stata annunciata la partecipazione del ministro Sangiuliano e del presidente della Regione De Luca. Tutto regolare, se non fosse che nel tardo pomeriggio di oggi una laconica nota di Palazzo Santa Lucia abbia smentito la sua presenza a Velia. “Diversamente da quanto comunicato dal Ministero della Cultura – si legge nella nota - nonostante il rilevante impegno finanziario della Regione, non vi sarà la partecipazione del Presidente Vincenzo De Luca all'evento in programma domani pomeriggio a Velia, del cui programma non è stata data alcuna informazione preventiva alla Regione”.