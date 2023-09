Pnrr, De Luca: "I porti dovevano esserne il cardine, invece si è preferito polverizzare le risorse"

"I primi dieci porti al mondo vedono sette porti cinesi, a cui si aggiungono Singapore, Hong Kong ed un altro della Thailandia. Ci muoviamo in uno scenario mondiale maledettamente difficile. Un intervento strutturale sulla portualità italiana sarebbe dovuto essere uno degli assi del Pnrr invece si è preferita la polverizzazione regalando risorse a 5700 stazioni appaltanti". È quanto affermato dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso dell'incontro "Il mare bagna Napoli. L'importanza di essere Tirreno" ortanizzato dalla rivista Limes.

L'intervento

"Questo - ha aggiunto De Luca - non è un piano di rinascita, l'Italia non rinasce così. Uno degli interventi doveva essere la portualità italiana". "Oggi Napoli riprende per tante ragioni un ruolo che può essere importante perché è cambiato lo scenario geopolitico perché il Mediterraneo ha riacquistato una sua importanza strategica" ha sottolineato il governatore.