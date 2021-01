Rientro a scuola in Campania: De Luca cambia tutto e prepara l'ordinanza

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si prepara, con una propria ordinanza (la prima del 2021), a stabilire un calendario dell’eventuale ritorno a scuola in presenza completamente diverso da quello immaginato e prospettato dal Governo d’intesa con le Prefetture.

L'indiscrezione

Secondo le anticipazioni, in Campania le lezioni in presenza per la scuola primaria torneranno dall’11 gennaio. Il 18 gennaio, invece, sarebbe previsto il rientro in classe per gli alunni delle scuole medie mentre solo a partire dal 25 gennaio si potrà tornare alla normalità per le scuole superiori. Un calendario che, probabilmente, nei prossimi giorni, verrà ufficializzato all’interno di una apposita ordinanza che la Regione Campania si appresta ad emettere.