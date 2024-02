Insulti alla Meloni e provocazioni alle forze dell'ordine, Sangiuliano e Fsp Polizia contro De Luca che intanto annuncia: "Querelo il deputato Foti"

“Il lucano De Luca, detto con il massimo rispetto verso gente operosa e colta come gli abitanti della Basilicata, ha rotto ogni argine del consesso civile. La più convinta solidarietà al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per questo attacco tipico del peggiore e più cupo stalinismo, condito di avanspettacolo. Ma la verità che questa ‘ammuina’ serve a coprire il disastro in Campania, a cominciare dall’impossibilità a curarsi dei cittadini, costretti a spostarsi verso altre regioni per vedersi tutelato un diritto costituzionalmente garantito". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "La scorsa settimana, il rapporto Svimez ha certificato una situazione terribile, ben sintetizzata sulle pagine napoletane di un quotidiano, che ha titolato: ‘Sanità, Campania maglia nera: è la peggiore del Mezzogiorno, pazienti in fuga per curarsi’. - continua il Ministro - Questo, nonostante la presenza di una classe medica e paramedica di elevata qualità. Come più volte ribadito, la Campania è stata incapace di spendere la maggioranza dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020, come certificato dalla Ragioneria Generale dello Stato: solo 3,5 miliardi di euro sul totale di 9,3 miliardi stanziati, pari al 37%. Ma nemmeno spostarsi è facile per i cittadini campani, con i disagi quotidiani della Circumvesuviana, sotto gli occhi di tutti, a testimoniare la cattiva gestione deluchiana anche nel settore dei trasporti”.

Le accuse di Sangiuliano al Governatore della Campania

“De Luca è un inefficiente parolaio. La nostra fattiva operosità ha portato i seguenti risultati in poco più di un anno di governo della nazione. La rigenerazione del Parco della Floridiana, avvenuta in pochi mesi, è un fatto. Come lo è l’apertura del cantiere del Real Albergo dei Poveri di Palazzo Fuga, che diventerà la più grande infrastruttura culturale d’Europa, e del Museo Caruso, inaugurato a Palazzo Reale. In questo momento il Ministero della Cultura è impegnato in decine di interventi per la Campania. Tra questi: l’ex stabilimento Cirio a Paestum dove verrà allestito il Museo del Santuario di Santa Venera grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro con fondi CIPE; la villa Favorita a Ercolano, al centro di un importante restauro finanziato per 32 milioni di euro dai fondi PNRR del MiC e per 12 milioni di euro dall’Agenzia del Demanio e dal PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020; il recupero della villa romana di Positano; il restauro di chiese storiche come Santa Maria a Piazza di Forcella e Donnaregina Vecchia con un residuo di fondi PNRR; il recupero del Complesso dei Girolamini, in via di completamento; la realizzazione di un teatro con spazi multimediali per i Giovani a Caivano; l’acquisto dell’edificio del Monte della Pietà; il grande intervento per Capodimonte, al quale sono destinati 40 milioni di euro; la riapertura della sezione “Campania romana” al Museo Archeologico Nazionale di Napoli; la riqualificazione del Teatro Politeama di San Cipriano Picentino con fondi MiC; il tavolo per il Museo egizio a Benevento; la riqualificazione dell’ex Spolettificio di Torre Annunziata, che ospiterà i servizi di accoglienza e una sezione espositiva dell’area archeologica di Oplontis. Non ci interessa alimentare un sistema clientelare fatto di sagre utili solo a raccogliere consenso, ma vogliamo creare strutture permanenti, capaci di elevare la qualità della vita dei cittadini campani”.



A puntare il dito contro il Governatore, il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli: "De Luca deve rassegnare le dimissioni. La sua truppa cammellata deve chiedere scusa ai cittadini e lasciare la fascia tricolore. Indegno quanto accaduto ai danni del presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, non solo in quanto donna ma in quanto rappresentante dello Stato. Vanno bene le manifestazioni di protesta, è giusto sia così , mentre non vanno bene i modi utilizzati e men che meno le parole che hanno un peso sempre e comunque, soprattutto quando si rappresenta un'intera regione - ha detto Bicchielli - I presenti devono fare un passo indietro, prendere le distanze. Mi rivolgo soprattutto agli amministratori donna: è da loro che ci aspettiamo una presa di posizione. La segreteria Elly Schlein non dice nulla? Dove sono finite le passerelle elettorali a suon di difesa e accuse al centrodestra? Non dicono nulla gli amministratori? Noi una cosa vogliamo dirla: vergogna!", ha concluso.

L'intervento della Fsp Polizia di Stato

Intanto, Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo le invettive rivolte da Vincenzo De Luca a un rappresentante della Polizia quando un cordone di agenti aveva sbarrato la strada al passaggio del corteo capitanato dal presidente della Campania, dice: “Riteniamo doveroso stigmatizzare con forza il comportamento scomposto del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che oggi a Roma ha inveito contro il servizio d’ordine nel corso della manifestazione da lui stesso promossa contro l’autonomia differenziata. Provocazioni assurde come ‘ci dovete caricare, ci dovete uccidere’, o ‘non faccia il pinguino con me’ frase rivolta a un funzionario di Polizia, sono sinceramente inaccettabili da chiunque, e più che mai da un uomo che rappresenta le Istituzioni. Questo non è rispetto nei confronti di chi sta svolgendo il proprio dovere. La decenza e il decoro soprattutto di chi riveste determinati ruoli impongono ben altri atteggiamenti, l’isteria e la convinzione di poter dire e fare tutto manifestando la propria spocchia a spese di chi lavora sono un’offesa grave a chi porta la divisa, e non degne di un uomo dello Stato”. “Se dobbiamo aspettarci queste reazioni incontrollate da chi lavora nelle istituzioni siamo proprio alla frutta – insiste Massimo Nisida, Segretario Fsp Roma -, e rende bene l’idea di quanto difficile sia fare sicurezza in un paese dove ogni occasione è buona per aggredire verbalmente e fisicamente chi porta la divisa, da parte di chiunque e per qualsiasi motivo”.

Intanto, De Luca a mezzo social annuncia: "Il deputato Foti sarà querelato per le dichiarazioni rese al tg di Retequattro. La Campania avrebbe speso solo il 24 per cento delle risorse Fsc. È l’ennesima notizia falsa e completamente inventata. Ne risponderà".