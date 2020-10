Scuole chiuse in Campania, Conte: "Non è la migliore soluzione". Ma Zingaretti: "Bene De Luca"

Sale la tensione tra Regione Campania e Governo nazionale dopo la pubblicazione della nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca che, tra i vari punti, prevede la chiusura delle scuole e delle università.

La polemica

Definitiva “gravissima” dal ministro dell’istruzione Lucia Azzolina, oggi la decisione del presidente De Luca viene criticata anche dal presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Chiudere così in blocco la scuola secondo me non è la migliore soluzione” ha detto al termine della prima giornata del Consiglio Europeo. E' una soluzione che sembra a portata di mano, molto facile, ma non è il segnale migliore dal punto di vista dei ragazzi. Ora - ha aggiunto Conte - permetteteci di interloquire: bisogna collaborare con le autorità territoriali, la nostra forza per affrontare questa prova della seconda ondata è collaborare, collaborare". E' vero che "le singole regioni possono adottare misure più restrittive. Dico semplicemente, con una prima valutazione, che chiudere subito in blocco tutte le scuole non è il miglior segnale". E che la nuova ordinanza campana stia dividendo la maggioranza Pd-M5S lo dimostra la difesa del segretario nazionale dei democratici Nicola Zingaretti: “Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà, per gli attacchi sopra le righe, al presidente De Luca, che sta combattendo per difendere la sua comunità”.