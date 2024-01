Il ricorso di De Luca contro Fitto: il Tar fissa l'udienza per il 17 aprile

È stata fissata al 17 aprile la trattazione in camera di consiglio al Tar Campania del ricorso presentato dalla Regione Campania contro il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto per il blocco dei fondi sviluppo e coesione.

Il ricorso

La prima sezione del Tar Campania dovrà pronunciarsi sul ricorso ex articolo 117 p.a., cioè contro il "silenzio-inadempimento", contro il ministro Fitto "in ordine alla definizione e sottoscrizione dell'accordo per la coesione con la Regione Campania". Lo scorso 22 gennaio la Regione Campania, così come precedentemente annunciato dal governatore Vincenzo De Luca, ha presentato un esposto-denuncia contro il ministro Fitto al Tar Campania, alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania e alla Procura della Repubblica di Napoli.