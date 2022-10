Manifestazione per la pace, De Luca: "Salvini? Potrebbe montare il palco e dare un senso alla sua vita"

Duro affondo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini da parte del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in vista della manifestazione per la pace del prossimo 28 ottobre a Napoli.

L'attacco

De Luca ha replicato a mezzo facebook alle parole dell'ex ministro dell'Interno, che su instagram ha parlato di “liste d’attesa infinite negli ospedali della Campania" aggiungendo che "De Luca spende centinaia di migliaia di euro per manifestazioni, cortei, bandiere e striscioni. Imbarazzante”. "Invitiamo Matteo Salvini - ha risposto De Luca - a fornirci lui per la manifestazione per la Pace del 28 ottobre a Napoli (magari con la mediazione di qualche oligarca russo) il palco, le sedie, i microfoni, gli amplificatori, i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole, i bagni chimici, il supporto logistico. Lo invitiamo anche a montare il palco. Potrà dare un senso alla sua vita".

L'intervento di Bicchielli

“Se la notizia dell’assessore Fortini fosse confermata, saremmo di fronte ad un episodio gravissimo”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati, che interviene sulle ultime notizie relative alla manifestazioni. "Le indiscrezioni - si legge in una nota - vedrebbero l’assessore regionale all’Istruzione contattare personalmente i dirigenti scolastici per chiedere loro di organizzare autobus in occasione della Manifestazione per la Pace, con costi a carico della Regione. Non c’è limite al peggio, la maggioranza deluchiana riesce sempre a sorprendere, in negativo sia chiaro: e questo è solo l’ultimo episodio di una lunga deriva che con la strumentalizzazione di un fatto grave come una guerra sta arrivando a toccare il fondo – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli -. Oltre all’incredibile iniziativa di coinvolgere le scuole in una manifestazione politica camuffata, forse sarebbe il caso di interessare della vicenda la Corte dei Conti, visto che anche questa volta si tratterebbe di soldi dei contribuenti. Credevamo di aver visto tutto - conclude Bicchielli - ma ci eravamo sbagliati”.