"Pizzeria di Qualità 2023", l'Upim Asociacion incorona Vincenzo Mansi

Ha ottenuto il riconoscimento di "Pizzeria di qualità 2023", La Pizza di Vincenzo Mansi, noto locale salernitano sito in via Bello. A conferirglielo, l'Upim Asociacion, Università della Pizza Italiana nel Mondo, con sede a Granada. "Voglio dedicare questo premio a mio padre. - ha detto Vincenzo Mansi - Sei stato sempre fiero di tutti noi, grazie per quello che ci hai trasmesso, papà".

"Viste le foto social de La Pizza di Vincenzo Mansi e appurata la qualità del prodotti, attraverso la degustazione di alcuni assaggiatori che, in incognito, si sono recati in pizzeria per verificare, il locale ha ottenuto l'importante attestato", ha spiegato la presidente dell'Università, Antonia Ricciardi. Un'altra importante soddisfazione, dunque, per il maestro pizzaiolo Vincenzo Mansi.