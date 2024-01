Blitz della Finanza al Comune di Battipaglia: sequestrati documenti e un computer

Non solo alla Provincia di Salerno e al Comune di Capaccio Paestum. Questa mattina, i militari delle Fiamme Gialle si sono recati anche presso la sede del Municipio di Battipaglia per acquisire atti e documenti ed avrebbero portato via anche un computer. Secondo indiscrezioni, nel mirino sarebbe finito un appalto inerente la pubblica illuminazione. Al momento nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese.