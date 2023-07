In 3 sulla moto in autostrada, con un bimbo senza casco: scattano la sanzione e il sequestro

Era diventato in poco tempo virale, il video diffuso il 16 luglio su diversi social network, in cui era stato ripreso uno scooter mentre circolava sull’autostrada A3 NA-SA, con tre persone a bordo: il conducente, una donna e un bambino molto piccolo, privo di casco protettivo. La tempestiva attività investigativa, avviata dal personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Angri, ha consentito, in tempi celeri, di ricostruire l’intera vicenda e identificare la targa del veicolo e il relativo proprietario che è risultato essere anche il conducente ripreso nel video, accertando anche che sul veicolo aveva trasportato la moglie e il loro il piccolo bimbo di poco più di un anno.

I provvedimenti

Al termine degli accertamenti, il conducente del veicolo è stato sanzionato per 400 euro per il trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite, per il trasporto sul motociclo di un minore di anni 5 e per il trasporto di un passeggero senza casco protettivo. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni e il conducente è stato anche segnalato, per quanto accaduto, al competente Tribunale per i Minorenni.