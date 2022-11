Tromba d'aria a Battipaglia, tetti scoperchiati e strade allagate

Attimi di paura a Battipaglia per il distacco della copertura dell'edificio dell'Inail a seguito della tromba d'aria che ha colpito la città.

L'intervento

Sul posto la Protezione Civile di Battipaglia che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area evitando rischi per l'incolumità delle persone. Disagi segnalati anche nei pressi del cimitero e nella zona industriale, soprattutto per via delle strade allagate.