Furto presso un distributore di carburante, a Roccadaspide

Furto a Roccadaspide: un ladro ha forzato un distributore di carburante alle prime luci di stamattina. Il titolare, Giuseppe Iuliano, ha denunciato l'accaduto.

I fatti

L’uomo avrebbe raggiunto l’area di servizio a bordo di un'auto grigia: preziose per le indagini saranno le immagini della videosorveglianza. Accertamenti in corso, dunque, per identificare il malvivente.