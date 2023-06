Proseguono ad Eboli i controlli, rientranti nell’operazione “città pulita”, per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e l'errato conferimento degli stessi.

I controlli

Questa mattina gli ispettori ambientali hanno perlustrato il centro cittadino, verificando la situazione in Via Gramsci, via Bruno Buozzi, via Pio XII, Via XXIV Maggio, e nel centro Antico dove hanno perlustrato piazza Borgo, Corso Umberto I, Via Guglielmo Vacca, via G. Pascoli. Diversi i verbali elevati per errato conferimento dei rifiuti elevati sia ad attività commerciali che privati cittadini. "Gli ispettori ambientali - fa sapere il Comune - come ormai consuetudine, si sono fermati anche a spiegare a chi avesse ancora dubbi le corrette modalità di conferimento e di differenziazione"

