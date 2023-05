Polla, campo sportivo comunale ad un gestore esterno: via libera della giunta

Via libera della giunta di Polla all'assegnazione in gestione dell'impianto sportivo Antonio Medici in località Campo San Giovanni. L'esecutivo ha dato mandato al Responsabile del Servizio Tecnico affinché predisponga gli atti necessari a concedere ad un operatore esterno la gestione dell'impianto sportivo.

La decisione

"Quest’amministrazione - si legge nella delibera - non può più provvedere alla gestione diretta dell’impianto sportivo, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa e operativa, pertanto, l’esternalizzazione della stessa risulta la scelta più opportuna e necessaria".