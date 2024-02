Dispersione scolastica, firmato il protocollo d'intesa in Prefettura

Nella mattinata di oggi, il Salone Azzurro del Palazzo del Governo ha ospitato la firma di un accordo dedicato all'istruzione. Il protocollo d'intesa, mirato a garantire l'applicazione uniforme delle norme sulla vigilanza dell'obbligo scolastico nei comuni della provincia di Salerno, segna un importante passo avanti nella lotta contro la dispersione scolastica. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, Piero Avallone, il Procuratore della Repubblica per i Minorenni, Patrizia Imperato, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno, Mimì Minella e il Presidente dell’ANCI Campania – Coordinamento di Salerno, Gianfranco Valiante.

L'accordo

L'accordo è il risultato di una serie di incontri focalizzati sul fenomeno dell'abbandono scolastico, svoltisi lo scorso novembre. L'obiettivo è approfondire le recenti innovazioni legislative, in particolare il cosiddetto Decreto Caivano, per uniformare le procedure di segnalazione degli studenti che non rispettano l'obbligo scolastico, facilitandone l'applicazione su tutto il territorio. Un gruppo di lavoro ristretto, istituito presso la Prefettura e composto da rappresentanti del Tribunale, della Procura per i Minorenni, dell’Ufficio Scolastico provinciale e di alcuni sindaci, ha elaborato le linee guida di questo processo. L'approccio scelto mira a prevenire l'abbandono scolastico, intercettando precocemente i bisogni degli studenti e offrendo loro assistenza e sostegno. L'iter prevede una serie di fasi, da completarsi nell'arco di un mese, per evitare di arrivare a sanzioni contro i genitori. Inoltre, è stata istituita un'osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica, con lo scopo di raccogliere e analizzare i dati per promuovere iniziative preventive contro l'abbandono scolastico e la devianza minorile. Il Prefetto Esposito ha evidenziato l'importanza dell'accordo come strumento di prevenzione e come punto di partenza per un dialogo costruttivo tra scuole, sindaci e famiglie, con l'obiettivo di fare della scuola un punto di riferimento culturale, affettivo e sociale per i giovani. Ha inoltre anticipato l'organizzazione di tavoli di lavoro dedicati a tematiche di disagio giovanile, come droga, alcol, ludopatia e dipendenza da internet, coinvolgendo tutte le istituzioni interessate. Questo patto rappresenta un esempio di collaborazione istituzionale che punta a creare una "alleanza educativa" per il benessere dei giovani, con l'ambizione di diventare un modello di riferimento ben oltre i confini della provincia di Salerno.