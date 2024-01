Abbattimento dell'ex edificio della pizzeria Carminuccio, parla Loffredo: "Procedure legittime e regolari"

"Procedure legittime e regolari per l'avvenuta demolizione di una palazzina all'altezza della rotatoria Arbostella". È quanto afferma l'assessore all'Urbanistica, Dario Loffredo, in merito all'abbattimento del fabbricato della storica pizzeria Carminuccio. "Il manufatto - spiega Loffredo - ormai abbandonato, era diventato sempre più fatiscente e pericoloso per la sicurezza, l'igiene ed il decoro urbano. Circostanza segnalata da numerosi cittadini e rilevata dalle ispezioni nell'area. Era necessario procedere ad una completa riqualificazione dell'area molto frequentata e trafficata".

La nota

Loffredo, in una nota, riepiloga l'iter che ha portato all'abbattimento tanto contestato: "Il Comune di Salerno, su istanza del privato proprietario della palazzina, ha concesso il permesso per demolire il rudere e ricostruire un altro immobile secondo i dovuti parametri urbanistici. Dopo aver compiuto tutte le verifiche previste da leggi e regolamenti vigenti, tale permesso è stato rilasciato dal Comune di Salerno il 12 gennaio 2023 e, come prevede la Legge, è stato sottoposto al parere della Soprintendenza. La Soprintendenza, in data 6 novembre 2023, ha dato parere favorevole con l'unica prescrizione a cura del privato (proprietario e ditta esecutrice) di garantire, con la presenza di un archeologo incaricato in cantiere, non l’integrità della palazzina, su cui non esiste alcun vincolo, bensì di tutelare l'area di sedime sottoposta a vincolo archeologico. Si è dunque potuto procedere alla demolizione quale primo passo di un programma di riqualificazione urbanistica della zona che ne migliorerà la vivibilità e la sicurezza sia con investimenti privati come per la palazzina sia con investimenti pubblici".