Presunti abusi edilizi a Santa Marina: sequestrata un'area di 3mila mq, 4 indagati

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha sequestrato un’area di circa 3000 mq e delle opere in corso di esecuzione sulla stessa, nel comune di Santa Marina, notificando anche un’informazione di garanzia a carico di quattro indagati. Il decreto di sequestro probatorio è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (indagine coordinata dal Sostituto Procuratore Gianluca Grippo).

Le irregolarità

Le indagini, che si sono avvalse anche di una consulenza tecnica, hanno permesso di accertare la totale difformità dei fabbricati in costruzione rispetto a quanto previsto dal titolo abilitativo, rilasciato dagli uffici comunali. In particolare - fanno sapere le Fiamme Gialle - è stato rilevato un posizionamento dei fabbricati diverso all’interno del lotto previsto, una quota altimetrica, di muri, superiore al progetto approvato ma anche un piano interrato non previsto, di lunghezza superiore a dieci metri. Sulla base di tali elementi, sono state contestate ipotesi di reato riconducibili ad abusi edilizi, nei confronti dell’amministratore unico della società proprietaria dei terreni e committente e della società esecutrice dei lavori, e nei riguardi di due direttori dei lavori. Il provvedimento cautelare è stato eseguito nell’attuale fase delle indagini preliminari ed è basato su imputazioni provvisorie, che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale degli indagati sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.