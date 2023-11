Stalking a Battipaglia: 55enne non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato

Non cessa l'allarme stalking nel nostro territorio: numerosi i casi registrati negli ultimi giorni. Il 27 novembre, in particolare, i carabinieri di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento degli arresti domiciliari nei confronti di un 55enne accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, per via delle inosservanze degli obblighi prescritti con la misura del divieto di avvicinamento all'ex e alla figlia, a cui era già sottoposto.

L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura.