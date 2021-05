Aggredita la figlia di Grassadonia, allenatore del Pescara: indagini in corso

La figlia diciottenne dell'allenatore salernitano Gianluca Grassadonia, tecnico degli abbruzzesi prossimi avversari della Salernitana allo stadio Adriatico, è stata aggredita sotto casa. "Una vergogna", ha detto il mister del Delfino, che adesso potrebbe trasferire in Abruzzo il proprio nucleo familiare, alla ricerca di maggiore serenità.

Lo scenario

La Digos sta svolgendo indagini a tutto campo per dare un volto a chi si è reso protagonista di questo vile gesto. Un'aggressione che fa male allo sport, al calcio, ai salernitani, anzi non ha nulla a che fare con lo sport e con i suoi valori della lealtà e della correttezza. Grassadonia è turbato, la sua famiglia è turbata. Tutto si è consumato all'improvviso, sotto casa, in pieno centro cittadino. Pescara-Salernitana, partita decisiva, ultimo atto della stagione regolare, mette in palio la Serie A per i granata ed è in programma allo stadio Adriatico lunedì alle ore 14.