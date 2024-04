Non vuole l'aerosol: paziente aggredisce infermiere all'ospedale di Battipaglia

Nuova aggressione dei sanitari, questa volta presso l'ospedale di Battipaglia. Un giovane paziente, giunto in preda ad una crisi asmatica, avrebbe, infatti, picchiato un infermiere del Pronto Soccorso nella notte tra venerdì e sabato, mentre l'operatore stava per praticargli l’aerosol. Sul posto, i carabinieri che hanno identificato l'utente, riportando la calma.

Il commento di Cosimo Cicia, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Salerno:

"Sono rammaricato per l'ennesima aggressione ai danni d'infermieri che non fanno altro che il proprio lavoro. Lo ripeto da una vita: il filtro della sanità territoriale non funziona e arrivano tutti in pronto soccorso. Come Opi ci costituiremo parte civile nel procedimento penale che ne scaturirà per dare l'esempio e salvaguardare la dignità di tutto il personale infermieristico".