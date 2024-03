Lite violenta in strada a Salerno, muore uno straniero: è caccia all'aggressore

Dramma, nel pomeriggio di oggi, in via Vinciprova a Salerno, dove un uno straniero di circa cinquant'anni è stato trovato in una pozza di sangue. Sembra che sia stato aggredito con violenza durante una lite, sfociata poi in una vera e propria colluttazione, da un altro uomo non ancora identificato che, poi, si è dato alla fuga.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto in ospedale l’extracomunitario dell’Est Europa che, però, è deceduto. Su quanto accaduto sono in corso le indagini di carabinieri e polizia, che hanno ascoltato già le testimonianze di alcuni passanti ed ora sono sulle tracce dell’aggressore.