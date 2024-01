Allarme stalking e aggressioni nel salernitano: 3 arresti a Capodanno

Escalation di aggressioni e casi di stalking nel salernitano, a Capodanno. E' accusato di atti persecutori e lesioni personali C.P., per iniziare, che avrebbe aggredito la compagna. Nella notte del 1° gennaio, infatti, i carabinieri di Agropoli hanno arrestato l'uomo a Roccadaspide, cogliendolo in flagranza di reato. Sempre a Roccadaspide, il 29 dicembre, i militari hanno messo in manette F.C. per atti persecutori nei confronti della sorella e del padre convivente. Il giovane era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e all'allontanamento dalla casa familiare, ma avrebbe violato tali disposizioni, presentandosi nuovamente presso l'abitazione.

L'altro caso

Infine, il 31 dicembre, a Capaccio Paestum, i militari del posto, insieme ai colleghi di Matinella, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia A.P. che avrebbe aggredito la compagna.