Sorpreso ad abbandonare sacchi di rifiuti in strada: multato imprenditore turistico

Il titolare di una struttura ricettiva di Agropoli è stato sorpreso, intorno alle 23.45 di ieri, mentre, in via Francia, depositava rifiuti urbani non differenziati contenuti all’interno di sacchi di plastica.

La sanzione

A coglierlo sul fatto sono stati gli agenti della Polizia Municipale durante i controlli volti a prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti. L’uomo è stato identificato e sanzionato con una multa di 216 euro per aver violato il Codice della Strada ed altre normative in vigore.