Badanti minacciate per avere un lavoro in Italia, in quattro vanno a processo

Tratta di badanti moldave nel Cilento, in 4 a processo davanti alla Corte di Assise. Tra gli imputati ci sono tre cilentani e un moldavo, un autista, che viaggiava tra la capitale Chisunau e il capolinea di Agropoli.

L'indagine

Secondo le accuse l'uomo avrebbe organizzato un traffico di donne dall’Est Europa. Le accuse vanno dall’associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina ed estorsione. L'inchiesta partì dalla denuncia di un straniera, che si rifiutò di pagare una somma in denaro per essere collocata come badante presso una famiglia. La somma di 300 euro fu pretesa dalla donna, pena licenziamento. Il periodo va dal 2019 al 2020. Le straniera venivano ospitate per alcuni giorni in casa di una donna, imputata e mente dell'organizzazione, secondo le accuse e che aveva una commissione sul primo stipendio delle altre donne. Ora il processo per accertare le responsabilità contestate agli imputati.