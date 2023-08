Agropoli-Castellabate, c'è l'intesa per la valorizzazione dell'area di Trentova e Tresino

I comuni di Agropoli, quello di Castellabate e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni insieme per la valorizzazione della sentieristica che include l’area naturalistica di Trentova (nel territorio di Agropoli) fino al promontorio di Tresino (nel territorio di Castellabate). Questa mattina, presso il Centro Visite Trentova – Tresino, si è tenuta la firma del protocollo di intesa alla presenza del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, promotore dell’iniziativa, del sindaco di Castellabate Marco Rizzo e del presidente del Parco Giuseppe Coccorullo. L’accordo fa riferimento all'area coincidente con il promontorio di Tresino, estesa verso settentrione fino al porto di Agropoli per evidenti ragioni di continuità dei sistemi ambientali e paesaggistici e fino alle espansioni dei sistemi urbani costieri di Agropoli e Castellabate. Obiettivo del protocollo è una collaborazione tra gli enti firmatari finalizzata a promuovere, sostenere ed attuare il processo di sviluppo sostenibile dell'area. La collaborazione sarà avviata con la redazione e condivisione di un Progetto di Intervento Unitario (PIU), come definito nelle Norme tecniche d'Attuazione del Piano del Parco, nel quale saranno compiutamente definiti e articolati gli interventi e le finalità. E’ stato nel contempo istituito un tavolo di concertazione tra gli enti firmatari ed un tavolo tecnico.

I commenti

“Il protocollo vuole andare ad innescare un processo virtuoso che porti alla valorizzazione vera e concreta dei sentieri presenti all’interno dell’Oasi Naturalistica di Trentova, zona tutelata dall’Unesco, Riserva di biosfera Mab-Unesco, Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale. Comprenderà tutta l’area fino a Tresino. L’unione tra i due comuni che possiedono un’area di grande importanza paesaggistica, con la piena collaborazione dell’Ente Parco vuole andare a configurare un processo di sviluppo sostenibile del territorio armonizzando le esigenze di conservazione dei sistemi ecologici e storico-paesistici con quelle della fruizione, elaborando una serie di proposte progettuali di valorizzazione. Un progetto ambizioso che rappresenta anche quel quid in più verso la destagionalizzazione turistica” è il commento del sindaco Mutalipassi. “È un dovere – afferma il presidente dell'Ente Parco Coccorullo - da parte dell'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, partecipare allo sviluppo e alla promozione del territorio, e in questo caso partecipiamo convintamente a questo protocollo d'intesa per la conservazione e la valorizzazione dell'area di Tresino. Sono fiducioso che la sinergia tra gli enti coinvolti porterà sicuramente beneficio all'intera area”. “Abbiamo il privilegio di vivere in un territorio sito storico-naturalistico di notevole rilevanza. È necessario realizzare tutti gli interventi volti al ripristino nonché promozione di questi sentieri di Punta Tresino che interessano anche il Comune di Agropoli e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Avere cura del patrimonio naturalistico che ci circonda è fondamentale affinché esso diventi attrattiva turistica di rilievo. Questo protocollo sancirà la fattiva collaborazione e sinergia di tutti per l’effettivo recupero e tutela di un pezzo di Castellabate” conclude il sindaco di Castellabate Rizzo.