Sorpreso a lavorare senza permesso di soggiorno: espulso uno straniero

Uno straniero originario dell’Asia è stato trovato privo del permesso di soggiorno mentre lavorava all’interno di un negozio ad Agropoli. Ad identificarlo sono stati gli agenti della Polizia Municipale e il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno durante l’ispezione all’interno dell’attività commerciale.

Il caso

I rilievi fotodattiloscopici sono stati eseguiti dai carabinieri. Al termine dei controlli, l’uomo è stato condotto in Questura a Salerno, dov’è iniziato l’iter per l’espulsione dal territorio nazionale, che ora dovrà lasciare entro 7 giorni. Lo straniero è stato denunciato anche all’Autorità Giudiziaria per il mancato rispetto della legge