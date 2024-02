Sarà inaugurata sabato 3 febbraio alle ore 15.30 la nuova area fitness all’interno del Parco pubblico "Liborio Bonifacio" ad Agropoli. Nell’area in questione vi sono numerose attrezzature per fare sport. Tramite l’app dedicata Kompan, scaricabile sia su dispositivi iOS che Android, mediante la scansione con il qr code si potranno conoscere le possibilità di allenamento che ogni attrezzatura offre. Per tutti i sabato di febbraio, inoltre, a partire dalle 15.30 sarà presente un istruttore di fitness che mostrerà agli utenti come utilizzare le attrezzature.

"Un sogno nel cassetto"

“Si arricchisce di una nuova attività il centralissimo Parco pubblico “Bonifacio”. Dopo il suo restyling che ha restituito dignità all’area, ora la stessa presenta nuove possibilità di svago, in particolar modo per minori. Approfittando delle belle giornate si potrà fare fitness all’aria aperta grazie ad attrezzature che sono state predisposte in loco. Un ringraziamento al vicesindaco Maria Giovanna D’Arienzo e al responsabile dell’ufficio Servizi sociali Valeriano Giffoni per l’impegno profuso” è il commento del sindaco Roberto Mutalipassi. “Finalmente - dichiara il vicesindaco nonché assessore alle Politiche sociali Maria Giovanna D'Arienzo – si realizza un sogno nel cassetto con la creazione di un’area fitness nel nostro parco. Uno spazio di socializzazione dedicata agli adolescenti ma, perché no, utilizzabile anche dai genitori. Si tratta di un punto di inizio. L’obiettivo è quello di integrare di anno in anno il Parco pubblico con sempre nuove attività, magari dedicate alle diverse fasce della popolazione”.