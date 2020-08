Due imbarcazioni affondano a largo di Agropoli: salvate 13 persone

Si è temuto il peggio, oggi pomeriggio, a largo della Baia di Trentova ad Agropoli, dove due unità da diporto sono improvvisamente affondate: la prima con 5 persone a bordo, la seconda 8.

I soccorsi

Tempestivo l’intervento sul posto dei militari della Guardia Costiera, i sanitari della Croce Rossa e gli uomini del soccorso comunale. Delle tredici persone finite in mare, tre non sapevano nuotare ed una era in preda ad crisi di panico. Determinante è stata anche la collaborazione di alcune imbarcazioni private che si trovavano, in quel momento, nella medesima zona. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono buone.