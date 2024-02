Bomba d'acqua tra Capaccio e Albanella: strade e campi allagati, cittadini chiusi in casa

Non solo l’Agro nocerino sarnese. Il maltempo delle ultime ore sta provocando ingenti danni anche nella Piana del Sele e nella zona sud della provincia di Salerno. A Capaccio Paestum, in particolare, sono esondati i torrenti Rio Lama e Vallone Sorvella, che hanno provocando ingenti danni nelle contrate circostanti. Allagato anche il sottopasso della stazione ferroviaria.

Piscine d’acqua si sono formate anche lungo la SS18 in località Ponte Barizzo. Disagi anche ad Albanella, con allagamenti nelle località Cappasanta, Matinella e San Chirico, dove molte persone sono rimaste bloccate dentro le loro abitazioni per via del fango e dei detriti. Ingenti anche i danni alle aziende agricole di diversi comuni. Al lavoro, in queste ore, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e le forze dell’ordine.