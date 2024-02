Maltempo, allagamenti e paura a Scafati: esonda un fiume

C’è preoccupazione a Scafati dove, a causa dei violenti acquazzoni delle ultime ore, sta esondando il fiume all’altezza della Traversa Occhio di Bue in via Lo Porto. Enormi disagi anche durante la scorsa notte: il sindaco Pasquale Aliberti è stato in giro per le strade con la Protezione Civile, i tecnici comunali e i volontari per via degli allagamenti che hanno interessato Piazza Garibaldi e Via Longole.

Inoltre, sono intervenuti in via Budi per lo sprofondamento della strada, dov’è stato necessario l’arrivo della ditta che sta eseguendo i lavori di fognatura. C’è preoccupazione tra i residenti per l’allerta meteo che – salvo proroghe – durerà fino a stasera.