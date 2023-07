Allarme Legionella nel salernitano: situazione da monitorare in 2 ospedali

Allarme Legionella negli ospedali di Eboli e Roccadaspide: come riporta La Città, è stato convocato un summit in settimana, per far il punto della situazione sui casi di contagio che si sarebbero verificati negli ultimi mesi, tra maggio e giugno.

La strategia

Già ieri mattina si è tenuta una riunione per individuare una strategia per scongiurare l'eventuale proliferazione dei casi. Massimo riserbo sulla vicenda.