Alta Velocità Battipaglia-Romagnano, nuovo incontro al ministero: "Al via confronto con le comunità interessate"

Si è svolto questa mattina l'incontro operativo presieduto dal Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, per discutere il futuro della linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, nel tratto Battipaglia-Romagnano. L'incontro di stamane segue la prima riunione del tavolo tecnico per la Rigenerazione e Riqualificazione Urbana dei comuni attraversati dal progetto.

L'incontro

L'incontro ha visto la partecipazione dei dirigenti del Ministero, del Gruppo Ferrovie dello Stato e di Rete Ferroviaria Italiana, con l'obiettivo di stabilire le modalità e i tempi per lo sviluppo delle diverse fasi del progetto. L'accento è stato posto sulla minimizzazione degli impatti della nuova infrastruttura ferroviaria sul territorio salernitano, con particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali. Rfi organizzerà incontri nei comuni interessati dall'opera, a partire da domani e per le prossime due settimane. Tali sessioni saranno focalizzate sul confronto con i sindaci riguardo le opere compensative e sull'illustrazione ai cittadini delle procedure e delle tempistiche degli espropri, promuovendo la partecipazione, la trasparenza e la consapevolezza nelle comunità locali. L'obiettivo è quello di raggiungere un accordo equilibrato che possa soddisfare sia le esigenze di sviluppo infrastrutturale sia quelle dei cittadini e delle amministrazioni locali. La definizione del protocollo d'intesa prevista nei prossimi mesi sarà un passo cruciale in questa direzione.