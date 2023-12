Amalfi, incontro di formazione sul dissesto idrogeologico

Ad Amalfi un incontro di formazione sul dissesto idrogeologico. L'evento è organizzato dal Comune di Amalfi in collaborazione con il progetto Europeo The HuT coordinato dall'Università degli Studi di Salerno l’evento e si svolgerà lunedì 11 dicembre presso il Salone Morelli. "Al di là dell’attuazione di progetti di messa in sicurezza del nostro territorio, già morfologicamente molto fragile, e soprattutto dell’applicazione dei piani di protezione civile - spiega l’Assessore alla Protezione Civile, Francesco De Riso - è necessario dar corso al costante aggiornamento anche con campagne di conoscenza e di approfondimento in cui coinvolgere le popolazioni residenti". L'incontro, dedicato alla cittadinanza, sarà propedeutico al test di attuazione del piano di protezione civile comunale in programma per il mese di gennaio 2024.