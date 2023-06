Tassisti abusivi in Costiera, scattano controlli e denunce

In Costiera Amalfitana aumentano - come racconta Il Quotidiano della Costiera - i finti tassisti e conducenti di auto private a noleggio non in regola. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sorpreso sei conducenti irregolari in strada.

I controlli

Si tratta di residenti della Costa d’Amalfi e provenienti dall’hinterland napoletano, sprovvisti dei titoli abilitativi che utilizzavano auto ad uso privato. Sono state ritirate cinque carte di circolazione, con una denuncia a piede libero per falso. E' stata inoltre fatta una segnalazione al NIL (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro) perché un dipendente non risultava in regola.