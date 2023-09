Ambulanza bloccata nel traffico, in Costiera: la denuncia di Gagliano

Ambulanza bloccata in Costiera Amalfitana, nella tarda mattinata di oggi, a causa del traffico che caratterizza la statale 163 Amalfitana. A denunciarlo, in un video sui social, l'imprenditore Salvatore Gagliano: "Queste scene sono state riprese da una persona a cui ho dato un passaggio da Amalfi a a Salerno. Traffico letteralmente paralizzato dall’hotel Santa Caterina, circa 2 km prima di Amalfi fino a 300 metri dopo il bivio di Ravello. Un’autentica vergogna con tanti automobilisti esasperati anche per il gran caldo. Così come documentato dalle immagini, un’ambulanza è restata oltre 10 minuti bloccata nel traffico in quanto non si riusciva a farla transitare. Erano le 12,20 circa. Mi chiedo e vi chiedo: ma fino a quanto ospiti graditi della nostra costiera potranno continuare ad accettare queste incresciose situazioni. Fino a quando pendolari, lavoratori ed operatori in generale potranno sopportare situazioni coni assurde?".

Gagliano richiama l’attenzione "di tutti coloro hanno reali competenze sulla SS 163 amalfitana e mi riferisco non solo al Presidente della aregione Campania ma anche a tutti i parlamentari Nazionali ricordando loro che la statale amalfitana è anche di competenza Nazionale. Ben venga il ponte in Sicilia, ma ricordo che per molto meno si può intervenire su uno dei luoghi più importanti al Mondo, frequentatissimo da tantissimi stranieri, andando a riprendere quel progetto di allargamento della Costiera proposto allora dal Professor Gaetano Gargano, il cui progetto si bloccò dopo l’allargamento Praiano Positano, a causa di tangentopoli", sottolinea.

L'appello di Gagliano