Emergenza 118: cambia la gestione e viene attivata l'auto medica, nuovo presidio sui rioni collinari

Cambia la gestione dell'emergenza del 118, da oggi, giovedì 1° giugno. Ad aggiudicarsi l'appalto per il servizio, infatti, è stata la Croce Rossa. I medici non saranno più a bordo delle ambulanze, ma viaggeranno nelle auto mediche, attivate solo nei casi più gravi.

I dettagli

Di supporto al servizio, la Croce Bianca. Circa la distribuzione sul territorio, 3 ambulanze a via Vernieri, 3 nei pressi dello stadio Arechi ed anche una postazione a Cappelle, presso l'associazione San Giovanni, per i rioni collinari. Quest'ultima postazione è affidata alla Croce Bianca: il servizio sarà svolto con una nuova ambulanza. Le altre associazioni e ambulanze territoriali saranno operative solo per il trasporto di pazienti con patologie specifiche.