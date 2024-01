Aggressione al comandante dei carabinieri, il 21enne indagato va ai domiciliari

Va ai domiciliari il 21enne di Angri, arrestato giorni fa per aver aggredito il comandante dei carabinieri della stazione. Risponde di violenza a pubblico ufficiale in concorso, lesioni personali aggravate in concorso, porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Ieri mattina, in udienza, il ragazzo ha chiesto scusa durante l'interrogatorio, confessando quanto fatto.

Le indagini

Grazie alle indagini avviate a seguito dell'aggressione subita dal Comandante della stazione dei carabinieri di Angri che intervenne per evitare il contatto violento tra le tifoserie opposte - dopo la sfida Angri-Matera del 14 gennaio- era stato possibile ricostruire l'accaduto.