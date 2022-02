Beccati ad Angri pronti a spacciare, coppia sotto accusa per possesso di droga

Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso due persone, trovate in possesso di una partita di hashish destinata alla rivendita sulla piazza di Angri. I due, originari di Corbara e Scafati, sono sotto accusa con un terzo imputato, perchè furono sorpresi in possesso di diversi grammi di hashish, suddivisi in due confezioni contenenti nove e sette involucri e a loro volta potenzialmente frazionabili in 110 e 25 dosi ricavabili da piazzare sul mercato.

L'indagine

L'episodio che li riguarda risale al 2015, quando i tre furono controllati dai carabinieri che avevano circoscritto la zona interessata dalle verifiche, durante un'operazione antidroga. Per i due, la Procura di Nocera ha ottenuto il rinvio a giudizio.