Furti negli appartamenti, nuovo allarme nel salernitano

Non si arresta l'emergenza furti nell'Agro nocerino sarnese. Un nuovo allarme viene lanciato da Angri, dove giorni fa una banda di ladri ha rubato in almeno due appartamenti, in via Orta Longa. I cittadini condividono informazioni e raccomandano attenzione. I due furti sarebbero stati consumati, infatti, nella stessa zona. Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell'ordine.