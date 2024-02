Finestrino dell'auto distrutto, ladro ruba un cellulare

Gli spaccano il finestrino dell'auto e rubano al suo interno un cellulare. Accade ad Angri, nella giornata di ieri. Il furto è stato denunciato via social, al momento, dal proprietario, che ha diffuso la foto dei danni arrecati al suo veicolo. Il bottino è un cellulare. L'episodio non è nuovo ad Angri, che negli ultimi mesi aveva registrato diversi furti, specie a ridosso delle auto in sosta.