Incendio di un ex scatolificio, valori verso la normalità per l'Arpac

Sembrano tornare nella normalità i valori nell'aria, dopo il grosso incendio che ha interessato un ex scatolificio, ad Angri. Lo ha annunciato il sindaco Cosimo Ferraioli, diffondendo gli ultimi dati dell'Arpac. Sono infatti stati emessi ulteriori risultati dal Laboratorio regionale Amianto (terzo ciclo di campionamento, 13 aprile 2024), dai quali si evince la presenza di 1 fibra aerodispersa regolamentata, nel campione prelevato nei pressi del luogo dell’incendio.

I dati

"Si conferma - spiega il sindaco - , pertanto, la situazione già evidenziata nel corso dei precedenti cicli di campionamento, con valore di concentrazione inferiore sia a quello dettato dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 (20 fibre per litro) sia a quello indicato da Inail (1 fibra per litro) come soglia di accettabilità del rischio, valore dettato dall'Organizzazione mondiale della sanità che indica che l'esposizione a 1 fibra per litro di amianto per tutta la vita determina un eccesso di malattie compresa tra 1 caso su 100.000 e uno su un milione di esposti. Si rappresenta anche che la metodica individua e quantifica tutto il materiale fibroso, non solo quello costituito da amianto. In tutto il periodo dall’11 al 14 aprile, nell’intera zona costiero-collinare campana (inclusa la stazione fissa di monitoraggio più vicina al luogo dell’incendio, cioè quella situata nel territorio comunale di Nocera Inferiore) le medie giornaliere di PM10 si sono tenute al di sotto del limite di legge di 50 microgrammi al metro cubo. È pertanto ravvisabile il contributo dell’incendio sulle concentrazioni di polveri sottili nelle immediate vicinanze del luogo dell’evento, dove l’11-12 aprile si è riscontrato un valore di concentrazione delle polveri sottili più che doppio rispetto al limite di legge, mentre nei giorni successivi e a distanza maggiore tale effetto non è riscontrabile e i valori riscontrati ad Angri sono in linea con quanto misurato dalla rete fissa.”