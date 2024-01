Scommette online ma non dichiara la vincita, perde il RDC e viene condannata

Non dichiara dei soldi vinti con delle scommesse online e perde il Reddito di cittadinanza. Giorni fa, è stata condannata ad 1 anno e 3 mesi di reclusione dal tribunale di Nocera Inferiore. La donna, una 50enne di Angri, rispondeva di truffa dinanzi al giudice monocratico.

Le accuse

Dalle indagini svolte dalla procura sulla domanda presentata dall'imputata, emerse come l'Inps avesse segnalato 15mila euro presenti sul conto corrente della donna - in un periodo compreso tra il 2019 e la fine del 2020 - non dichiarati. Quei soldi non erano fonte di reddito da lavoro ma il risultato di vincite su siti di scommesse online, in ambito sportivo. La somma fece perdere alla donna il Reddito di cittadinanza, con la contestazione di aver beneficiato di circa 11mila euro pur avendo una giacenza superiore all'erogazione del beneficio dello Stato, versato regolarmente ogni mese e non dichiarato nelle pratiche che vengono presentate per ottenere il RDC. La difesa preannuncia appello alla condanna, chiarendo che quei soldi la donna non li aveva mai avuti concretamente nelle sue disponibilità - come spiegato anche in discussione - avendoli investiti in nuove scommesse, nei giorni a seguire. Circostanza che non ha evitato la condanna in primo grado all'imputata.