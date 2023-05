Primo maggio, il messaggio di Federalberghi ai lavoratori del settore turistico

"Mentre molti festeggiano il 1 Maggio godendosi ore di meritato riposo, centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici sono oggi impegnati in tutto il Paese per garantire condizioni di sicurezza, assicurare i servizi essenziali e consentire momenti di svago a cittadini e turisti". È quanto scrive il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, in occasione della Festa dei Lavoratori.

Il messaggio

"Un esercito silenzioso - aggiunge Ilardi - per il quale le feste altrui determinano una maggiore intensità della propria attività. A costoro, imprenditori o dipendenti che siano, ed in particolare a quanti sono impegnati nel Turismo, Federalberghi Salerno rivolge un particolare augurio e un caloroso ringraziamento. Buona festa del lavoro a chi oggi lavora".