Messe in sicurezza le aree giochi a Torrione e all'Arbostella: parchi di nuovo aperti

Dovrebbero riaprire al pubblico già oggi pomeriggio, il parco giochi di Parco Arbostella, quello di via Galloppo e l'area ludica di viale Kennedy. A seguito dei lavori di messa in sicurezza, tra cui il ripristino della pavimentazione, dunque, le aree torneranno fruibili per i più piccoli e per le loro famiglie. Come confermato dall'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella, in particolare, è stata ultimata la "sistemazione e rifunzionalizzazione del parco di via Galloppo, la manutenzione delle giostrine di viale Kennedy, nonchè la manutenzione delle giostrine e la sostituzione degli elementi usurati dell’area ludica Arbostella".

Una buona notizia per la città, specie con l'arrivo della bella stagione e la possibilità di trascorrere, in aree attrezzate, ore all'aria aperta.